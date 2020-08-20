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Binatlı'da başkan adayı çıkmadı

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Binatlı'da başkan adayı çıkmadı
İsmet KARAOSMAN
Binatlı'da yapılan genel kurulda başkan adayı çıkmazken, genel kurul 1 hafta sonraya ertelendi. Orsel Neşe'nin başkanlıktan ayrılma kararı almasından sonra yapılan olağan genel kurulda başkan adayı çıkmadı.
Genel kurulda Divan başkanlığını Emir Kasapoglu, sekreterlikleri ise Fergül Tatlıses ve Ferit Tatlıses üstlendiler.
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