GG, Buğra'yı da aldı

Gençlik Gücü'nün kadrosuna kattığı futbolcular arasına Buğra Barın da girdi.
Bonservisi Yenicami'de bulunan ve geçtiğimiz sezon Ozanköy'de forma giyen Buğra Barın, bonservisi ile birlikte yeşil beyazlılara transfer edildi.
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