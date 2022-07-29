Bilgilerini tazeliyorlar

Türkiye Futbol Federasyonu’nun organize ettiği 2022-2023 Sezonu MHK Yaz Semineri’ne ülkemiz MHK’yı temsilen 4 kişi katılarak bilgilerini tazeliyor.
25-31 Temmuz tarihleri arasında Bolu'da düzenlenen TFF-MHK Hakem Yaz Semineri'ne KTFF-MHK'ndan Başkan Sadık Özbilgehan , Başkan Vekili Derviş Atakan, Süper Lig hakemleri Zekai Töre ve Şakir Azizoğlu katılıyor. Kafile TFF-MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz ile bir araya gelerek görüş alış-verişinde bulundular.
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