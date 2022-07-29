BTM 2. Lig’de grup maçları tamamlanıyor

İktisatbank BTM 2. Lig’de grup maçları hafta sonu oynanacak maçlarla tamamlanacak ve hafta içi ise yapılacak kura çekimi sonrasında 12 takımın eşleşmeleriyle Çarşamba günü yarı final maçları oynanacak.

Gruplarda son maçlar dün 2. Grupta oynanan 3 maçla başlarken, bugün ve yarın diğer 6 grupta oynanacak karşılaşmalarla mücadele bitecek.



İktisatbank BTM 2. Lig 10. Hafta maç programı



DÜN

2.GRUP

Çamlıbel-Akdeniz: 4 – 9

Yeşil Ha.Kozanköy-Kalkanlı 4 – 3

Mevlevi-Yeşiltepe Ilgaz: 0 – 0



30 TEMMUZ 2022, CUMARTESİ

1.GRUP

18.00 Doğancı Emek Stadı’nda Poy Rent A Car Yeşilyurt-Gayretköy (Halil Atlar)

18.00 Denizli Bilal İyigün Stadı’nda Yedidalga Aksu-Zümrütköy (Arif Malek)

18.00 Gaziveren Semih Türköz Stadı’nda Gaziveren-Akçay (Ahmet Genç)



4.GRUP

18.00 Balıkesir Stadı’nda Gaziköy-Pergama (Cenk Aras Özfuttu)



5.GRUP

18.00 Dörtyol Adem Nural Stadı’nda Pile-Tuzla (Hüseyin Saçar)



7.GRUP

18.00 Geçitkale Stadı’nda Ardahan-Kaplıca Karadeniz 61 (Burak Mandıralı)

18.00 Akova Eray Vudalı Stadı’nda Bafra-Ergazi (Olgun Canik)

18.00 Kaplıca Emre Genç Stadı’nda Yarköy-Dipkarpaz (Murat İzci)



31 TEMMUZ 2022, PAZAR

3.GRUP

18.00 Güzelyurt Sentetik Sahası’nda Serhatköy-Alayköy (İbrahim Katmer)

18.00 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda Bahçeli-Ağırdağ Boğaz (Arif Malek)

18.00 Dikmen Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Şirinevler-Pınarbaşı (Abdullah Genç)



4.GRUP

18.00 Balıkesir Stadı’nda Kırıkkale-Yeniceköy (Berk Bağrıkara)



5.GRUP

18.00 Dörtyol Adem Nural Stadı’nda Güvercinlik-Korkuteli (Serkan Özdenkçi)

18.00 İncirli Hüseyin Altıncıoğlu Stadı’nda Çayönü-Yenişehir (Mehmet Volkan Çelik)



6.GRUP

18.00 Akova Eray Vudalı Stadı’nda Ötüken-Alaniçi (Serdar Gürpınar)

18.00 Geçitkale Stadı’nda Mutluyaka-SFC Boğaziçi (Tufan Çerçioğlu)

18.00 Tatlısu Rauf Raif Denktaş Stadı’nda Tatlısu Seracılar-Autorite Civisil (Şahin Coşkun)



