Doğancı rahat nefes aldı

Niyazi ERGÜLEN
İktisatbank BTM 1. Lig 7. haftasında Beyaz Grupta karşılaşmalar soğuk ve yağmurlu bir havada oynandı.
Bostancı Bağcıl Stadında oynanan alt sıraların önemli maçında Sadrazam Kayalar’ı 4 – 2 mağlup eden Doğancı ligde rahat bir nefes aldı. Sadrazam Kayalar ise 1 puanla son sırada kalarak işini zora soktu.
Abdullah Genç’in yönettiği maça her 2 ekip de hızlı başladı. Dakika 3’te Sadrazam Kayalar, Kamuran ile öne geçti. 0 – 1 17’de Doğancı, Berk ile eşitliği yakaladı. 1 – 1
İkinci devreye de her 2 ekip hızlı başladı. 55’te Doğancı Erçin ile 2 -1 öne geçti. Volkan 64’te skoru yine eşitledi. 2 – 2
2 – 2’den sonra Doğancı baskısını artırdı. Son bölümde oyunu rakip alana yıkan Doğancı 86’da ile 3 – 2 öne geçerken, 90’da Azmi skoru belirledi. 4 – 2
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