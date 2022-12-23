Beşiktaş’ta Dele Alli kulübeye çekiliyor

Beşiktaş'ta, Gaziantep FK maçı kadrosu şekilleniyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in, Dele Alli’yi zorlu deplasmanda yedeğe çekeceği öğrenildi

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında oynayacağı Gaziantep Futbol Kulübü maçına odaklandı.

Teknik direktör Şenol Güneş, zorlu deplasmanda sahaya süreceği 11'i belirlemeye başladı.

Tecrübeli çalıştırıcının, bazı oyuncuların Şanlıurfaspor maçındaki performansından memnun olmadığı öğrenildi.

Güneş'in, bu nedenle kadroda değişiklik yapmayı düşündüğü ifade edildi.

Beşiktaş'ta, kaleyi Mert Günok'un koruması bekleniyor. Savunmanın ortası Tayyip Talha ve Welinton'dan oluşacak.

Sağ bekte Rosier, sol bekte ise Umut Meraş görev yapacak. Orta alanda Atiba, Salih, Gedson 3’lüsü yer alacak.

Şenol Güneş'in, bu karşılaşmada Dele Alli’yi yedek bırakacağı öğrenildi. Hücum hattının solunda Nkoudou, sağında ise Cenk Tosun şans bulacak. İleri uçta ise WoutWeghorst yer alacak.



