Yüreğimiz parçalandı

Yeşilköy’den gelen acı haber, ülkeyi yasa boğdu. Yeşilköy’de kamyonun çarptığı bir buçuk yaşındaki Halil Yumurtaş hayatını kaybetti

Ülke, Yeşilköy’den gelen acı haberle yasa boğuldu.

Yeşilköy’de dün, kamyonun çarptığı Havva-Ümit Yumurtaş çiftinin çocuğu bir buçuk yaşındaki Halil Yumurtaş hayatını kaybetti.

Kahreden olay saat 11.00’de meydana geldi. 59 yaşındaki Güngör İnce, yolda park halinde bulunan SY 724 plakalı kamyonuyla Lale sokak üzerinde kuzey istikametine doğru harekete geçirdiği sırada bir buçuk yaşındaki Halil Yumurtaş evinden yola atıldı.

O esnada kamyonun sol arka tekerleği çocuğun üzerinden geçti ve Yumurtaş olay yerinde hayatını kaybetti.

Halil Yumurtaş'ın ölümüne neden olan kazayla ilgili kamyon sürücüsü Güngör İnce tutuklandı.

Acı haberin ardından Yumurtaş ailesi başta olmak üzere Yeşilköy yasa boğuldu.

