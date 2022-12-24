banner875
banner885
İlk finalist Şahlan
İlk finalist Şahlan
13 0
Avrupa'da Noel ve yılbaşı, grevlerin gölgesinde geçecek
Avrupa'da Noel ve yılbaşı, grevlerin gölgesinde geçecek
7 0
 
Çıdan cinayetinin sebebi 'Kuşku' iddiası
Çıdan cinayetinin sebebi 'Kuşku' iddiası
13 0
Galatasaray, tur biletini tek golle aldı
Galatasaray, tur biletini tek golle aldı
10 0
Kercem attı, Koopspor kazandı
Kercem attı, Koopspor kazandı
23 0
2023 yılının burcunuza özel tüm etkileri
2023 yılının burcunuza özel tüm etkileri
565 0
Yılbaşı alış verişleri sönük geçiyor
Yılbaşı alış verişleri sönük geçiyor
28 0
banner878
banner887

Yüreğimiz parçalandı

banner898

Yeşilköy’den gelen acı haber, ülkeyi yasa boğdu. Yeşilköy’de kamyonun çarptığı bir buçuk yaşındaki Halil Yumurtaş hayatını kaybetti

banner825
Yüreğimiz parçalandı
banner892
Ülke, Yeşilköy’den gelen acı haberle yasa boğuldu.
Yeşilköy’de dün, kamyonun çarptığı Havva-Ümit Yumurtaş çiftinin çocuğu bir buçuk yaşındaki Halil Yumurtaş hayatını kaybetti.
Kahreden olay saat 11.00’de meydana geldi. 59 yaşındaki Güngör İnce, yolda park halinde bulunan SY 724 plakalı kamyonuyla Lale sokak üzerinde kuzey istikametine doğru harekete geçirdiği sırada bir buçuk yaşındaki Halil Yumurtaş evinden yola atıldı.
O esnada kamyonun sol arka tekerleği çocuğun üzerinden geçti ve Yumurtaş olay yerinde hayatını kaybetti.
Halil Yumurtaş'ın ölümüne neden olan kazayla ilgili kamyon sürücüsü Güngör İnce tutuklandı. 
Acı haberin ardından Yumurtaş ailesi başta olmak üzere Yeşilköy yasa boğuldu.
 
banner902
banner896
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.