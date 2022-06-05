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Beşiktaş Weghorst'ta mutlu sona yakın

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Beşiktaş, santrfor transferinde sona yaklaşıyor. Siyah beyazlılar, Wout Weghorst’u kadrosuna katmak için önemli yol katetti

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Beşiktaş Weghorst'ta mutlu sona yakın
Beşiktaş yönetimi, Hollandalı golcünün kiralanması konusunda Burnley ile anlaşmaya yakın. Siyah beyazlılar, Ada temsilcisi ile el sıkıştıktan sonra Weghorst ile görüşmelere başlayacak.
1 metre 97 santim boyundaki forvetin İngiltere’den de talipleri bulunuyor. Beşiktaş yönetiminin, bu transfere öncelik verdiği biliniyor.
Weghorst transferinin, 10 gün içinde olumlu veya olumsuz sonuçlanması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon devre arasında Burnley’e transfer olan Hollandalı santrfor, Premier Lig'de 2 gol, 3 de asist üretti.
Ada temsilcisi, Weghorst için Wolfsburg’a 14 milyon avro bonservis bedeli ödedi. Sezonu 18'inci sırada tamamlayan Burnley, Premier Lig'e veda etmişti. 
 
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