banner762
banner815
Belediyelerin tercihi de cimnastikçiler
Belediyelerin tercihi de cimnastikçiler
8 0
Güzelyurt bölgesi esnafları onur gecesinde buluştu
Güzelyurt bölgesi esnafları onur gecesinde buluştu
37 0
 
Yalova’da Altınkaya dönemi
Yalova’da Altınkaya dönemi
18 0
Yeniboğaziçi'nde yangın panik yarattı
Yeniboğaziçi'nde yangın panik yarattı
9 0
Maserati MC20 gökyüzüyle buluşuyor
Maserati MC20 gökyüzüyle buluşuyor
10 0
Karavancılarda elektrik ücretleri sıkıntı yarattı
Karavancılarda elektrik ücretleri sıkıntı yarattı
26 0
Offroad derneği sezonu Alagadi’de açıyor
Offroad derneği sezonu Alagadi’de açıyor
34 0
banner797
banner794

Belediyelerin tercihi de cimnastikçiler

banner476

Cimnastik Federasyonuna bağlı cimnastikçiler,Değirmenlik Belediyesi ile Gönyeli Belediyesi’nin düzenledikleri etkinliklerde sahne alarak coşkulu gösteriler yaptılar

banner825
Belediyelerin tercihi de cimnastikçiler
KKTC Cimnastik Federasyonuna bağlı cimnastikçiler, farklı etkinliklerde sahne almaya devam ediyorlar.
Mesarya Yıldızları Cimnastik Kulübü sporcuları ile Erbulut Cimnastik Kulübü sporcuları, Değirmenlik Belediyesi ile Gönyeli Belediyesi’nin düzenledikleri çocuk şenliklerinde sahne alarak coşkulu gösteriler yaptılar.  
KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, federasyon kulüplerinin ve sporcularının etkinliklere katılmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.Hasan Sapsızoğlu’nun açıklamaları şöyle:
“Tüm olumsuzluklara rağmen çocuklarımız için çalışmaya devam ediyoruz. Federasyonumuza bağlı kulüplerimiz ada genelinde düzenlenen etkinliklere katılarak muhteşem gösterilere imza atıyorlar.
Gönyeli‘de düzenlenen etkinliklerde Erbulut Cimnastik Kulübümüz, Değirmenlik’te düzenlenen etkinliklerde de Mesarya Yıldızları Cimnastik Kulübümüz muhteşem bir şekilde hünerlerini sergilediler. Emeği geçen herkesi kutlarız.”
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.