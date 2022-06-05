Belediyelerin tercihi de cimnastikçiler

Cimnastik Federasyonuna bağlı cimnastikçiler,Değirmenlik Belediyesi ile Gönyeli Belediyesi’nin düzenledikleri etkinliklerde sahne alarak coşkulu gösteriler yaptılar

KKTC Cimnastik Federasyonuna bağlı cimnastikçiler, farklı etkinliklerde sahne almaya devam ediyorlar.

Mesarya Yıldızları Cimnastik Kulübü sporcuları ile Erbulut Cimnastik Kulübü sporcuları, Değirmenlik Belediyesi ile Gönyeli Belediyesi’nin düzenledikleri çocuk şenliklerinde sahne alarak coşkulu gösteriler yaptılar.

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, federasyon kulüplerinin ve sporcularının etkinliklere katılmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.Hasan Sapsızoğlu’nun açıklamaları şöyle:

“Tüm olumsuzluklara rağmen çocuklarımız için çalışmaya devam ediyoruz. Federasyonumuza bağlı kulüplerimiz ada genelinde düzenlenen etkinliklere katılarak muhteşem gösterilere imza atıyorlar.

Gönyeli‘de düzenlenen etkinliklerde Erbulut Cimnastik Kulübümüz, Değirmenlik’te düzenlenen etkinliklerde de Mesarya Yıldızları Cimnastik Kulübümüz muhteşem bir şekilde hünerlerini sergilediler. Emeği geçen herkesi kutlarız.”

