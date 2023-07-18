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Beşiktaş'tan stopere takviye

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Beşiktaş, Lyanco transferi için Southampton ile anlaşma sağladı. 26 yaşındaki Brezilyalı futbolcu İstanbul'a gelerek sözleşme imzalayacak

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Beşiktaş'tan stopere takviye
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Transfer çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılar, Brezilyalı stoperLyanco'yu kadrosuna kattı. Hem oyuncu hem de kulübü Southampton'la anlaşmaya varan Beşiktaş, oyuncuyu İstabul'a getirerek imza attıracak. 
Geçen sezon Premier Lig'de 21 maçta forma giyen Lyanco bir gol bir de asist yaptı. 
 
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