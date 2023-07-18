Küme düşecek takım sayısı belli oldu

2023-24 sezonu Süper Lig statüsü açıklandı. Süper Lig'de yer alacak 20 takımdan 4'ü küme düşecek

Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de 2023-2024 sezonu fikstürü bugün çekilecek. Türkiye Futbol Federasyonu, fikstür çekimi öncesi yeni sezon uygulanacak müsabaka statüsünü açıkladı.

TFF Yönetim Kurulu'nda kabul edilen 2023-2024 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'ne göre bu sezon 4 takım ligden düşecek.

Süper Lig'de 38 maç sonunda 17, 18, 19 ve 20. sıralarda yer alan takımlar 1. Lig'e düşecek.

