Küme düşecek takım sayısı belli oldu

Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de 2023-2024 sezonu fikstürü bugün çekilecek. Türkiye Futbol Federasyonu, fikstür çekimi öncesi yeni sezon uygulanacak müsabaka statüsünü açıkladı.
TFF Yönetim Kurulu'nda kabul edilen 2023-2024 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'ne göre bu sezon 4 takım ligden düşecek.
Süper Lig'de 38 maç sonunda 17, 18, 19 ve 20. sıralarda yer alan takımlar 1. Lig'e düşecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.