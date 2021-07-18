Beşiktaş santrfor arayışında

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Alex Teixeira ile prensip anlaşmasına varan siyah beyazlılar, santrfor için de alternatiflerini belirlemiş durumda

Transfer gündeminde birçok oyuncu bulunan Beşiktaş, görüşmelerini sürdürüyor. Siyah beyazlılarda, santrfor takviyesi konusunda ise belirsizlik yaşanıyor.

Geçen sezonun ikinci yarısını kulüpsüz olarak geçiren Diego Costa’ya teklifini ileten yönetim, 32 yaşındaki futbolcudan haber bekliyor.

Siyah beyazlılar, Brezilya asıllı İspanyol oyuncudan olumsuz cevap gelmesi halinde diğer adaylar üzerinde yoğunlaşacak.

Golcü transferinde listesini geniş tutan Beşiktaş'ta, Middlesbrough forması giyen Chuba Akpom adaylardan biri olarak göze çarpıyor.

PAOK forması giydiği dönemde de siyah beyazlıların takibinde olan 25 yaşındaki santrfor, maddi konularda anlaşılması durumda Beşiktaş'ta oynamaya sıcak bakıyor.

Bu arada her iki oyuncunun maliyetinin aynı seviyelerde olduğu öğrenildi.

Diego Costa’dan gelecek cevaba göre hareket planını belirleyecek olan yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın ile görüştükten sonra Akpom ile ilgili kararını verecek.

Öte ayandan prensip anlaşmasına varılan Alex Teixeira’nın önümüzdeki hafta içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Yönetim, Brezilyalı futbolcuyla transfere ilişkin detayları görüşecek. Sonrasında da 31 yaşındaki yıldızla sözleşme imzalanacağı gelen haberler arasında.

