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Pereira defansı üçlü kuruyor

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, ilk hazırlık maçında oynattığı dizilimi hazırlık döneminde oturtmayı amaçlıyor. Portekizli teknik adamın ileri uçtaki formasyonunda da daha dinamik ve değişken bir dizilim öngörülüyor

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Pereira defansı üçlü kuruyor
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira kafasındaki sistemi sezon başlayana kadar takıma ezberletmeyi hedefliyor. 52 yaşındaki çalıştırıcı defansın 3'lü olmasını istiyor.
Portekizli teknik adam için orta sahadaki dörtlü diziliminde kenarlardaki beklerin hücumcu olması da önem taşıyor.
Mevcut kadroda Caner Erkin, Nazım Sangare ve Bright Osayi Samuel bu amaçla kullanılabilecek futbolcular.
Ön bölgede ise Pereira'nın birden fazla seçeneği bulunuyor. Vitor Pereira'nın sisteminde ileri uçtaki 3 futbolcunun farklı dizilimlerle sahaya çıkabileceği belirtiliyor.
Tecrübeli teknik direktör ön bölgede hem mevcut form durumuna, hem de rakibe göre dinamik bir dizilim planlıyor.
Özellikle Mesut Özil'in bu sistemde önemli bir rolünün olması bekleniyor.
Enner Valencia'nın da Pereira'nın en uçtaki ikilisinde süre alabileceği gelen haberler arasında.
Santrforun tek olması halinde ise İrfan Can Kahveci ve Dimitris Pelkas'ın da Mesut Özil'in yanında yer alabileceği dile getiriliyor. 
 
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