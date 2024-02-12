Beşiktaş, Kayseri’den 1 puanla döndü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Mondihome Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı

Stat: RHG Enertürk Enerji﻿

Hakemler: Kadir Sağlam, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen

Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Arif Kocaman, Jeanvier, Carole, Mehmet Eray Özbek (Dk. 75 Ramazan Civelek), Gökhan Sazdağı, Bourabia, Cardoso, Shukurov (Dk. 63 Ali Karimi), Morte, Nazon

Beşiktaş: Mert Günok, Necip Uysal, Worrall, Onur Bulut, Zainutdinov (Dk. 82 Emrecan Terzi), Amartey, Gedson Fernandes, Muçi, Muleka (Dk. 82 Rebic), Semih Kılıçsoy, Cenk Tosun (Dk. 66 Al Musrati)



Mondihome Kayserispor ile Beşiktaş RHG Enertürk Enerji Stadı'nda karşılaştı. Mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Galibiyet hasreti 10 maça çıkan Kayserispor, üst üste 3. maçında berabere kalırken puanını 29'a, siyah beyazlılar ise 40'a yükseltti.

Karşılaşmada Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Muçi ve Joe Worrall 90 dakika forma giyerken Al-Musrati 66. dakikada oyuna dahil oldu.

