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Berkan Kutlu'ya iki teklif

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Galatasaray'ın 25 yaşındaki milli futbolcusu Berkan Kutlu'ya Genoa ve Nantes kulüpleri resmi teklif yaptı

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Berkan Kutlu'ya iki teklif
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Galatasaray'da transferde sıcak dakikalar yaşanıyor. Gelecek isimlerin yanı sıra gidecek oyuncular da belirlenmeye çalışılıyor. Sarı kırmızılı ekibin 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkan Kutlu'ya İtalya ve Fransa'dan teklif geldi. Milli futbolcu için Genoa ve Nantes kulüpleri resmi teklif yaptı.
2021/22 sezonunun başında CorendonAlanyaspor'dan Galatasaray'a transfer olan Berkan, sarı kırmızılı forma ile çıktığı 76 karşılaşmaya çıkarken, 1 gol ve 5 asistlik performans sergilemişti.
 
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