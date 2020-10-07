Cisse, "Ortada bir hedef var ve bu hedef Fenerbahçe'nin hedefi. Kişilerden önce Fenerbahçe gelir. Benim burada bulunma sebebim gol atmak” dedi

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden PapissCisse, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertli kulübün reddedilmeyecek kadar büyük olduğunu vurgulayan Senegalli futbolcu, "Burada olduğum için oldukça mutlu ve gururluyum. Transfer sürecinde görüşmelerimiz oldu. Farklı kulüplerden de teklif aldım ama Fenerbahçe tercihi benim için kolay oldu. Takımın şu anki durumu gayet iyi ve sahip olduğumuz oyuncular sıra dışı futbolcular. Elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

"FENERBAHÇE'NİN HEDEFLERİ İLGİMİ ÇEKTİ"

Cisse, sözleşmesi bittikten sonra ailesiyle vakit geçirdiğini hatırlatarak, "Erol hoca ve Emre Belözoğlu ile konuşmam oldu ve olumlu sonuçlandı benim adıma. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp ve hedefleri benim ilgimi çekti. Benim açımdan hücumda bir rekabet olması memnuniyet verici. Ben rekabeti seven bir oyuncuyum. Rekabet sizi daha fazla çalışmaya iten bir unsur. Eğer forvetseniz rekabet duygusunun yüksek olması gerekiyor. Benim açımdan bir korkum yok, beraber bir şeyleri başaracağız" şeklinde konuştu.

"BENİM BURADA BULUNMA SEBEBİM GOL ATMAK"

Takım adına çalışmak için Fenerbahçe'de olduğunu vurgulayan Cisse, "Ortada bir hedef var ve bu hedef Fenerbahçe'nin hedefi. Kişilerden önce Fenerbahçe gelir. Benim burada bulunma sebebim gol atmak. Gururluyum, çok çalışmak gerektiğinin farkındayım. Bu çalışmayla bir yerlere varabilirsiniz. Fenerbahçe'de oynamaktan kim heyecanlanmaz. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp ve çok projesi var. Oynama fırsatım olacak ve takıma katkı sağlayacağım" dedi.

"HERKES GİBİ BEN DE OYNAMAK İSTİYORUM"

Erol Bulut ile Alanya'da çalışıp güzel 1 yıl geçirdiklerini dile getiren Cisse, "Birbirimizi tanıyoruz, normal olarak hiçbir futbolcu yedek kalmaktan memnun olmaz. Oynarsam kendimi daha mutlu hissederim. Burada çok fazla çalışacağım. Herkes gibi ben de oynamak istiyorum ama burada göstereceğim performansla formayı haketmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Cisse, Fenerbahçe transferinin açıklanma videosunu izlediğini ve çok memnun olduğunu belirterek, Türkiye'de Senegalli futbolcuların bulunmasından dolayı memnun olduğunu kaydetti.

