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Bekir takım değiştirdi

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Bekir takım değiştirdi
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İsa TABAK
Türkiye Bölgesel Amatör Lige transfer olan futbolcularımızdan Bekir Yıldız takım değiştirdi. Denizli Sarayköyspor ile 2 haftaya yakın antrenmanlara çıkan Bekir Yıldız, bu takımdan ayrıldı. Adıyaman'ın Besni Akın Spor takımı ile anlaşan Bekir, kırmızı siyahlı formayı giyecek.
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