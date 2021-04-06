Bekir takım değiştirdi

İsa TABAK

Türkiye Bölgesel Amatör Lige transfer olan futbolcularımızdan Bekir Yıldız takım değiştirdi. Denizli Sarayköyspor ile 2 haftaya yakın antrenmanlara çıkan Bekir Yıldız, bu takımdan ayrıldı. Adıyaman'ın Besni Akın Spor takımı ile anlaşan Bekir, kırmızı siyahlı formayı giyecek.