Real Madrid avantajı kaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında İspanyol ekibi Real Madrid, milli oyuncumuz Ozan Kabak'ın formasını giydiği Liverpool'u 3-1 mağlup etti.

Alfredo di Stefano Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi takımın gollerini 27 ve 65. dakikalarda Vinicius Junior ile 36'da Asensio attı. İngiliz ekibinin tek golü ise 51. dakikada Salah'tan geldi.

Maça 11'de başlayan milli futbolcumuz Ozan Kabak yerini 81. dakikada Firmino'ya bıraktı.

Karşılaşmanın rövanşı 14 Nisan Çarşamba günü İngiltere'de oynanacak.

