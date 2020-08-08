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Bayraktar: Hepsi de adamdır

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Yenicami teknik direktörü Özgü Bayraktar,2 kupa ile tamamladıkları sezon sonrasında açıklamalarda bulunurken, “Biz bir takımdan fazlası olduk. Tüm takımı kutlarım. Hepsi de adamdır.” ifadelerini kullandı

Bayraktar: Hepsi de adamdır
Yenicami teknik direktörü Özgü Bayraktar, Süper Kupa ve NicosiaGroup Kıbrıs Kupası ile tamamladıkları sezonun ardından açıklamalarda bulundu.
Özgü Bayraktar’ın açıklamaları şöyle:
“Öncelikle bizi sezon başından beridir pozitif yönde koşulsuz şartsız destekleyen taraftarımıza teşekkür ederim.
Böylesine şanssızlıklar yaşadığımız sezonu 2 kupa ile tamamladığımız için hem kendim hem de takımım adına çok mutluyum.
Biz bir takımdan fazlası, bir aile olduk, bir yürek, tek yumruk olduk.Tüm takımı kutlarım. Hepsi de adamdır.” 
 
 
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