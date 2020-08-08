Bayraktar: Hepsi de adamdır

Yenicami teknik direktörü Özgü Bayraktar,2 kupa ile tamamladıkları sezon sonrasında açıklamalarda bulunurken, “Biz bir takımdan fazlası olduk. Tüm takımı kutlarım. Hepsi de adamdır.” ifadelerini kullandı

Yenicami teknik direktörü Özgü Bayraktar, Süper Kupa ve NicosiaGroup Kıbrıs Kupası ile tamamladıkları sezonun ardından açıklamalarda bulundu.

Özgü Bayraktar’ın açıklamaları şöyle:

“Öncelikle bizi sezon başından beridir pozitif yönde koşulsuz şartsız destekleyen taraftarımıza teşekkür ederim.

Böylesine şanssızlıklar yaşadığımız sezonu 2 kupa ile tamamladığımız için hem kendim hem de takımım adına çok mutluyum.

Biz bir takımdan fazlası, bir aile olduk, bir yürek, tek yumruk olduk.Tüm takımı kutlarım. Hepsi de adamdır.”



