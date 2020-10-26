Basketbolda özlem Açılış Kupası ile bitecek

KKTC Basketbol Federasyonu, basketbola geri dönüş için Sağlık Bakanlığı ve Spor Dairesi ile protokol imzaladı. Böylece yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sonrasında önlemler alınarak 2020 – 2021 sezonu31 Ekim’de oynanması planlanan Açılış Kupası ile başlayacak.

Açılış Kupası’nın kura çekimi 27 Ekim Salı günü saat 16.00’da federasyon binasında yapılacak. Covid-19 salgını nedeniyle geride bırakılan sezonun yarım kalması da göz önünde bulundurularak 8 aydır müsabaka yapamayan takımların uzun lig maratonuna girmeden önce hazırlıklarını yapmaları ve eksikliklerini gidermeleri amaçlanan Açılış Kupası tek devreli lig usulüne göre düzenlenecek.

Müsabaka larsonunda ilk dört sırayı alacak olan takımlar 1-4, 2-3 şeklinde 4’lü final oynayacak.

