Başkentte kazanan yok

Süper Lig’in 27. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı

Süper Lig'in 27. haftasında Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor'u konuk etti.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan, Alper Ulusoy'un yönettiği karşılaşma, 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Karşılaşmanın 18. dakikasında, yaptığı müdahale ile, savunma arkasına sarkmak isteyen Ayite'yi düşüren Semih Kaya, VAR incelemesi sonucu kırmızı kart ile oyundan ihraç edildi.

Dakikalar 34'ü gösterirken, Mustafa Eskihellaç'ın pasında topla buluşan Benjamin Tetteh, şık bir vuruşla konuk ekibi 1-0 öne geçirdi.

Mücadelede 60. dakika oynanırken, Ayite'nin direkten dönen sert şutu kaleci Ertaç'a çarptı ve ağlarla buluştu. Gençlerbirliği, bu golle skorda 1-1'lik eşitliği yakaladı.

71. dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında, Hadebe'ye yaptığı müdahaleyle ikinci sarı kartı gören Ayite, kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Kalan sürede başka gol olmadı ve mücadele, 1-1'lik beraberlikle son buldu.

Bu sonuçla, galibiyet hasreti 9 maça çıkan başkent temsilcisi, puanını 21'e yükseltti ve 20. sırada yer aldı.



