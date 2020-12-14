Başakşehir istikrarsızlığını sürdürüyor

Süper Lig'de geçen sezonun şampiyonu Medipol Başakşehir, istikrarsız bir görüntü sergiliyor. Neredeyse her karşılaşmaya farklı kadroyla çıkan turuncu lacivertli takımın istikrarsız görüntüsü aldığı skorlara da yansıyor

2019-2020 sezonunda Süper Lig'i zirvede tamamlayan ve tarihindeki ilk şampiyonluğuna imza atan MedipolBaşakşehir, geçen sezonu mumla arıyor.

Turuncu lacivertliler, bu sezon Süper Lig'de 12 maçta 4 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı.

Rakip ağları 18 kez sarsan MedipolBaşakşehir, kalesinde de 18 gol gördü.

Turuncu lacivertliler, Devler Ligi'ndeki tek galibiyetini 2-1'lik skorla Manchester United karşısında aldı ve Avrupa Kupaları'na veda etti.

Okan Buruk'un öğrencileri, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maç sonunda kalesinde 18 gol gördü ve bu sezon Devler Ligi gruplarında en çok gol yiyen takım oldu.

MedipolBaşakşehir, Süper Lig'de ise son 4 maçını kazanamadı.

Turuncu lacivertliler, Süper Lig'de 26 puanla lider durumda bulunan Aytemiz Alanyaspor'un 11 puan gerisine düşerek 12'nci sırada konumlandı.

MedipolBaşakşehir, bu sezon sakatlıklar ve yoğun maç temposunun mağduriyetini de yaşadı.

Süper Lig'de 12, Şampiyonlar Ligi'nde ise 6 karşılaşmada farklı ilk 11'lerle sahaya çıkan turuncu lacivertliler, ne skor ne oyun ne de kadro olarak istikrar yakaladı.



