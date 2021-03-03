Başakşehir'in hasreti 10 maça çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Başakşehir ile Konyaspor, 1-1 berabere kaldı

Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta maçında Başakşehir ile Konyaspor, İstanbul'da karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlanırken son şampiyon Başakşehir'in kazanamama serisi 10 maça çıktı.

Turunucu-laciverti ekip, ligde oynadığı son 10 maçta 6 yenilgi ve 4 beraberlik aldı.

İstanbul ekibi, ligdeki son galibiyetini 10 Ocak'ta deplasmada MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenerek elde etmişti.

Son iki maçından beraberlikle ayrılan MedipolBaşakşehir'in puanı 26'ya yükseldi.

Yenilmezlik serisi 4 maça çıkan İttifak Holding Konyaspor ise puanını 32 yaptı.

MedipolBaşakşehir, Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. İttifak Holding Konyaspor ise sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Konyaspor'un golünü 79. dakikada Cikalleshi atarken Başakşehir, bu gole 85. dakikada DembaBa ile cevap verdi.

AYKUT KOCAMAN İLE GALİBİYET HASRETİ SÜRÜYOR

10 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Başakşehir, ayrıca Aykut Kocaman ile 3 puan kazanma hasretine de devam etti.

296 DAKİKA SONRA GELEN GOL

3 maç sonra golle tanışan Başakşehir, tam 296 dakika sonra rakip fileleri havalandırdı.

