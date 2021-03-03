Erzurum'da 4 gol var kazanan yok

Süper Lig'in 28. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Gol düellosunun yaşandığı mücadele 2-2'lik skorla sonuçlandı

Süper Lig'in 28. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Gol düellosunu yaşandığı mücadele 2-2'lik skorla sonuçlandı.

Erzurum'da adeta gol yağmuru yaşandı.

Erzurum'da geriye düştüğü maçta üstün tarafa geçen Karagümrük, 63. dakikada Erzurum ekibinin beraberlik golünü önleyemedi. Mücadele 2-2 biterken Büyükşehir Belediye Erzurumspor, galibiyet hasretini 3 maça çıkardı.

Mücadeleni gollerini ev sahibi ekipten, 17. dakikada Chahechoue penaltıdan kaydetti, Osman Çelik ise 63'de 2-1 geriye düşen takımının beraberlik golünü attı.

Karagümrük'ün gollerini ise 30'da Sobiech ve 53. dakikada Castro topu filelere gönderdi.

Mücadele sonucu, Erzurum ekibi puanını 26'ya Karagümrük ise puanını 41'e çıkardı.

