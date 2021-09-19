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Başakşehir, Fener’le siftah yaptı

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Fenerbahçe Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu. Başakşehir ilk galibiyetini alırken Fenerbahçe ligde ilk kez yenildi

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Başakşehir, Fener’le siftah yaptı
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı (Dk. 82 Ponck), Ndayishimiye, Duarte, Lima, Mahmut Tekdemir (Dk. 67 Berkay Özcan), Tolga Ciğerci, Visca, Aleksic (Dk. 67 Chadli), Deniz Türüç (Dk. 67 Epureanu), Okaka (Dk. 87 Gulbrandsen)
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Kim Min-jae, Szalai, Luiz Gustavo, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 62 Novak), Meyer (Dk. 75 Mert Hakan Yandaş), Ferdi Kadıoğlu, Osayi-Samuel (Dk. 46 Valencia), Pelkas (Dk. 46 Rossi), Berisha (Dk. 62 Mesut Özil)
Goller: Dk. 16 Okaka, Dk. 90 Gulbrandsen (Medipol Başakşehir)
 
Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Başakşehir 16. dakikada Okaka ve 90. dakikada Gulbrandsen'in golleriyle Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti.
Ligde ilk galibiyetini alan turuncu lacivertliler ilk kez de puanla tanışmış oldu. Son olarak ligde Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe ise ligde ilk kez kaybetti. Sarı lacivertliler 10 puanda kaldı.
 
 
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