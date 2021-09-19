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Hatayspor evinde geçit vermedi

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Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Yukatel Kayserispor'u 2-1 yendi

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Hatayspor evinde geçit vermedi
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 5. haftasında Yukatel Kayserispor'u ağırladı.
Yeni Hatay Stadı'nda oynanan maçta 1-0 geriye düşen Atakaş Hatayspor, ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibini 2-1 yenmeyi başardı.
Bordo-beyazlılar, bu galibiyetle puanını 10'a yükseltti. Yukatel Kayserispor ise 7 puanda kaldı.
 
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