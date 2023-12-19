Başakşehir 3 puanı 3 golle aldı

Trendyol Süper Lig'de 17. haftanın açılış maçında RAMS Başakşehir, EMS Yapı Sivasspor karşısında 1-0 geriye düşse de maçı 3-1 kazanmasını bildi. İstanbul ekibi son 4 haftada üçüncü galibiyetini aldı

RAMS Başakşehir ile EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'de 17. haftasında kozlarını başladı.

Başakşehir, 45 ve 51. dakikalarda Piatek'in attığı penaltı golleri ve 62. dakikada Pelkas'ın attığı golle mücadeleyi 3-1 kazandı.

Sivasspor'un tek golünü 26. dakikada Samu Saiz kaydetti.

Son 4 haftada 3. galibiyetini alan Başakşehir puanını 18'e çıkardı. Sivaspor ise 18 puanda kaldı.

Konuk EMS Yapı Sivasspor 26. dakikada Samu Saiz'in şık golüyle 1-0 öne geçti.

43. dakikada Yunus Konak'ın ceza sahası içinde Başakşehirli Piatek'e müdahalesinin ardından hakem Mete Kalkavan, penaltı noktasını gösterdi. 45'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Piatek, meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak skoru eşitledi: 1-1.

İlk yarı bu skorla tamamlandı.

Başakşehir, ikinci yarının başında bir penaltı daha kazandı. 51. dakikada topun başına geçen Krzysztof Piatek, hem kendisinin hem de takımının 2. golünü kaydetti: 2-1

62. dakikada RAMS Başakşehir'den Dimitris Pelkas'ın ağlara gönderdiği top, ofsayt olduğu gerekçesiyle gol sayılmadı. Ancak VAR incelemesinin ardından filelere giden meşin yuvarlak için hakem Mete Kalkavan orta noktayı gösterdi ve Başakşehir farkı 2'ye çıkardı: 3-1

Karşılaşamada başka gol olmayınca mücadele 3-1 Başakşehir'in üstünlüğü ile sonuçlandı.

