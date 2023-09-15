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KKTF ile TTF 12 Yaş Milli Takım Kampı düzenleniyor

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KKTF ile TTF 12 Yaş Milli Takım Kampı düzenleniyor
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Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu(KKTF) ile Türkiye Tenis Federasyonu(TTF) 30 Eylül - 3 Ekim 2023 tarihleri arasında KKTC de Milli Takım kampı düzenleniyor.
TTF 12 Yaş Milli Takımından 4 kız, 4 erkek sporcu ve 2 antrenörleri ile birlikte KKTF 12 Yaş Milli Takımından 4 kız, 4 erkek sporcu ve 1 antrenör ile KKTF tesislerinde kamp gerçekleştirilecek.
12 Yaş Milli Takım kamp ekibinde, TTF Milli Takımlar antrenörü NİKOLAS KELAIDIS in de yer alacağı 4 günlük kamp da milli sporcumuz Bekir Devran Esendağlı ile antrenör Mustafa Ülker de görev alacak.
SUN VALLEY CUP-4 BAŞLIYOR
Öte yandan KKTF tarafından düzenlenecek SUN VALLEY CUP-4 Senyör ve Tenise Hoş Geldin Turnuvası 18 Eylül – 06 Ekim 2023 tarihleri arasında Girne Belediyesi Tenis Kulübü kortlarında gerçekleşecek. Turnuva tek erkekler, tek kadınlar kategorileri ile çiftler ve karışık çift kategorilerinden oluşuyor.
 
 
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