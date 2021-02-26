BAL’dan futbolcularımıza müjde geldi

Futbolcularımızın sezonu futbolsuz geçirmemek adına transfer olduğu veya transfer görüşmesi yaptığı Türkiye takımlarının yer aldığı Bölgesel Amatör Ligin (BAL) başlama tarihi açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun 2020 – 2021 sezonunu iptal etmesi sonrasında Türkiye Bölgesel Amatör Ligde (BAL) yeni sezonun başlama kararının çıkmasını bekleyen birçok futbolcumuza müjdeli haber geldi.

Bazı futbolcularımızın şu anda antrenman yaptığı, birçok futbolcumuzun ise transfer görüşmesi yaptığı takımların yer aldığı Bölgesel Amatör Ligin başlama tarihi açıklandı.

Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı Dr.Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Türkiye Futbol Federasyonu, 2020-2021 Sezonu Amatör Futbol Ligleri ile ilgili kararlarını açıkladı. Açıklanan karar şöyle:

“Covid-19 salgınının devam ettiği dikkate alınarak aynı il veya birbirine yakın il takımlarının aynı gruplarda yer alması esasına dayalı belirlenecek gruplandırma sistemi ile grup müsabakaları ve bölge birinciliği müsabakaları yaklaşık 15 haftalık bir sürede tamamlanacak.

2020-2021 sezonu Bölgesel Amatör Lig 52 gruptan oluşacak olup, gruplarda yer alacak takım sayılarına göre iki veya üç devreli lig usulü olarak karşılaşmalar oynanacak. Her grubun birincisi olan takım bölge birinciliği müsabakalarına katılmaya hak kazanırken grupta en altta yer alan takım kendi ilinin yerel ligine dönüş yapacak.

Bölge birinciliğine katılma hakkı kazanan 52 takım 9 ayrı tarafsız grup merkezinde maçlarını oynayacak ve 9 bölgenin birincileri TFF 3. Lig’e çıkma hakkı kazanacak.Müsabakalar 17-18 Nisan 2021 tarihlerinde başlatılacak.

Grupların oluşumu ve 2020-2021 sezonu ayrıntılı BAL Statüsü önümüzdeki günlerde açıklanacak olup, grupların açıklanması sonrası grup kuraları ve fikstür çekimi yapılacak.”

