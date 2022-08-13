Bahtıkara, yeniden Türkmenköy’de

Necati KÜLAHLILAR

BTM 1. Lig ekiplerinden Türkmenköy yeniden yapılanma adımları çerçevesinde kulüp bünyesinde sürdürdüğü alt yapı çalışmalarına teknik direktör Evren Bahtıkara ile anlaşarak devam ediyor.

Türkmenköy Kulübü 4 yıldır devam eden yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında son olarak sahasını çimlendirerek, tesisleri iyi bir noktaya taşıdı. Ayrıca tüm bölgeye hitap edecek 15 yaş altı alt yapısını oluşturan Türkmeköy Kulübü sıradaki hedef olarak belirlediği 1.Lig hedefi için kulübün alt yapısından yetişerek hem futbolculuğuyla hem de antrenörlüğüyle adından söz ettiren Evren Bahtıkara ile anlaşarak takımı ona emanet etti.

Bahtıkara, son olarak BTM 2. Lig’den 1. Lig’e terfi eden Pile Kulübü’nü çalıştırmıştı.

