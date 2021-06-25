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Bahtıkara, Mormenekşe’de mesaiye başladı

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Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübünün yeni antrenörü Evren Bahtıkara, sporcu toplantısı yaparak görevine başladı

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Bahtıkara, Mormenekşe’de mesaiye başladı
Birinci Ligin Doğu bölgesi ekiplerinden Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü sezon toplantısını yaparak yeni sezonun başlangıcını yaptı.
Kulüp lokalinde yapılan toplantıya antrenör Evren Bahtıkara ve yardımcısı Özkan Gaziler’in yanı sıra 23 futbolcu katılırken, yeni transferlerde toplantıda yer aldı. Yönetim kurulunun da hazır bulunduğu toplantıda antrenör Evren Bahtıkara tarafından futbolculara yeni sezon planlaması anlatılıp, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
Salon çalışmalarına hız kesmeden başlayan Mormenekşe, 15 Temmuz tarihinde ise saha çalışmalarına başlayacak.
 
 
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