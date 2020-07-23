Bahtıkara ile Incirli'nin yolları ayrıldı

Tarihinde ilk kez K-PET Birinci Ligde mücadele edecek olan Incirli'de başarılı teknik adam Evren Bahtıkara ile yollar ayrıldı.
Kulübe tarihinin en başarılı sezonunu yaşatan Evren Bahtıkara yeni sezonda takımın başında olmayacak.
Derviş Hulusioğlu başkanlığındaki Incirli yönetimnin kısa sürede yeni teknik adamı belirlemesi bekleniyor.
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