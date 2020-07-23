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Alevkayası kavşağında yürekler ağza geldi

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Alevkayası kavşağında yürekler ağza geldi
Girne-Değirmenlik dağyolunun Alevkayası kavşağında yaklaşık 1 saat önce meydana gelen kaza ucuz atlatıldı.
Polisten verilen bilgiye göre saat 21:45 sıralarında, Girne - Değirmenlik Anayolu üzerinde, 37 yaşındaki Hüseyin Gezmen yönetimindeki GU 701 plakalı jeep araç ile Değirmenlik istikametine doğru seyrettiği sırada Alevkayası kavşağına yaklaştığı sırada gidişine göre sağa meyili viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak kayalıklara çarptı.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı LDH'de tedavisi halen sürüyor.
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