Bağcıl’a ‘Bayram’ geldi

Niyazi ERGÜLEN

Birinci Lig ekiplerinden Bostancı Bağcıl’ınara transferde Karşıyaka’dan kadrosuna kattığı Bayramlar, takımla ilk antrenmanlarına çıktılar.

Bayram Dağgül yönetiminde ikinci devre hazırlıklarını sürdüren Bostancı Bağcıl’da Bayram Dağgül ile Bayram Arıkhan, Bağcıl Stadında yapılan antrenmana katılarak yeşil beyazlı formayı giydiler. Böylelikle Bostancı Bağcıl’da üç Bayram olmuş oldu.

