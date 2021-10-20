banner583
Beşiktaş, Avrupa’da dağıldı
Beşiktaş, Avrupa’da dağıldı
19 0
Dünyaca ünlü Kıbrıslı Türk İlüzyonist YDÜ öğrencilerine hayat hikayesini paylaşacak
Dünyaca ünlü Kıbrıslı Türk İlüzyonist YDÜ öğrencilerine hayat hikayesini paylaşacak
45 0
 
20 0
Düelloda Doğan’ın nefesi yetmedi
Düelloda Doğan’ın nefesi yetmedi
52 0
Geçmişte Büyük Bir Keyifle Oynanan 10 Çocuk Oyunu
Geçmişte Büyük Bir Keyifle Oynanan 10 Çocuk Oyunu
27 0
Yeni varyant gelirse corona virüsü aşısı bile koruyamaz
Yeni varyant gelirse corona virüsü aşısı bile koruyamaz
42 0
31 0
banner661
banner726

Bağcıl Stadı, nadas tarlaya döndü

banner476

banner714
Bağcıl Stadı, nadas tarlaya döndü
banner721
Niyazi ERGÜLEN
AKSA Birinci Ligde sezona kötü başlangıç yapan Bostancı Bağcıl’ın sahası olan Bağcıl Stadı, maçlar için kullanılamıyor.
Bağcıl Stadı maçlara uygun olmadığı için ev sahibi olduğu maçları farklı sahalarda oynamak zorunda kalan Bostancı Bağcıl takımı, ev sahibi avantajını kullanamıyor. Bakımsızlıktan dolayı nadas tarlayı andıran Bağcıl Stadının futbol oynamaya elverişli hale getirilmesi için Spor Dairesine birçok kez başvuru yapan Bostancı Bağcıl yönetiminin bu başvurularıkarşılıksız kaldı.
 
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.