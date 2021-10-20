Bağcıl Stadı, nadas tarlaya döndü

Niyazi ERGÜLEN

AKSA Birinci Ligde sezona kötü başlangıç yapan Bostancı Bağcıl’ın sahası olan Bağcıl Stadı, maçlar için kullanılamıyor.

Bağcıl Stadı maçlara uygun olmadığı için ev sahibi olduğu maçları farklı sahalarda oynamak zorunda kalan Bostancı Bağcıl takımı, ev sahibi avantajını kullanamıyor. Bakımsızlıktan dolayı nadas tarlayı andıran Bağcıl Stadının futbol oynamaya elverişli hale getirilmesi için Spor Dairesine birçok kez başvuru yapan Bostancı Bağcıl yönetiminin bu başvurularıkarşılıksız kaldı.



