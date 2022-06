Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Eğitim Üst Kurulu tarafından organize edilen B Lisans Antrenörlük Kursu tamamlandı. Yaklaşık 15 gün boyunca teorik ve uygulamalı derslerin yapıldığı B Lisans Antrenörlük Kursu’nda KTFF Antrenör Eğitmeni Mustafa Borataş ve TFF Antrenör Eğitmeni Hakan Yılmaz tarafından kursiyerlere eğitimler verildi.KTFF Eğitim Üst Kurulu Başkanı Hüseyin Ekmekçi kurs ile ilgili yapmış olduğu açıklamada, kursun çok verimli geçtiğini ifade etti. Pandemi sebebiyle uzun süredir antrenör eğitimlerinin ve kursların yapılamadığını kaydeden Ekmekçi, mevcut dönem içerisinde kursları ivedi bir şekilde gerçekleştirdiklerini belirtti. Bu süreçte C Lisans Kursu’nu bitirdiklerini, B Lisans Kursu’nu da tamamladıklarını ve A Lisans Kursu’nun da şu an yapıldığını kaydeden Ekmekçi, akabinde Teknik Direktör Kursu’nun da açılacağını ifade etti. Ekmekçi, kursa katkı koyan eğitimciler Hakan Yılmaz, Mustafa Borataş ve ekibine teşekkür ederken, kurslarda başarılı olan antrenörlere ülke futboluna koyacakları katkı için teşekkür etti.KTFF Antrenör Eğitmeni Mustafa Borataş kurslarla ilgili yapmış olduğu açıklamada B Lisans Kursu'nu başarıyla tamamladıklarını ve antrenörlerin güncel konularda bilgi sahibi olduklarını kaydetti. Borataş, kursların iyi gittiğini ve C Lisans'ın ardından B Lisans'ı da tamamladıklarını ifade ederek, "Pandemi sebebiyle bir süredir gerçekleştiremediğimiz kurslarımızı ardı ardına tamamlıyoruz. A Lisans şu an sürüyor, akabinde de Teknik Direktör Kursu'nu da açıp yaz dönemini dolu dolu geçireceğiz."dedi. Borataş, kursiyerlerin performansından da memnun olduğunu belirterek, amaçlarının iyi yetişmiş, futbolun güzelliklerini yansıtan, bilgi sahibi ve donanımlı antrenörler yetiştirmek olduğunu kaydetti.