Aytaç ile Girne Halk Evi yolları ayırdı

AKSA Süper Lig’de ilk devre beklenen performansı sergileyemeyen Girne Halk Evi teknik direktör Bülent Aytaç ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdı.

Sezona dar bir kadro ile başlayan ve ilk devrede sonuca gitmede sıkıntı yaşayan Girne Halk Evi’nin kadroya takviyeler yapması bekleniyor.

GHE Yönetim kurulu ile bu akşam masaya oturan teknik adam Bülent Aytaç görevinden ayrılmak istedi ve yöneticiler ile el sıkışarak görevi bıraktı.

