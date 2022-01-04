banner762
banner753
Dikkatsizliği pahallıya mal oldu
Dikkatsizliği pahallıya mal oldu
41 0
Tabancalar, av tüfekleri ve hava fişekleri yine susmadı
Tabancalar, av tüfekleri ve hava fişekleri yine susmadı
20 0
 
Üniversiteler futbolda finalin adı YDÜ-DAÜ
Üniversiteler futbolda finalin adı YDÜ-DAÜ
18 0
30 0
Aynı mama bir markette 160, diğerinde 220 TL!
Aynı mama bir markette 160, diğerinde 220 TL!
15 0
Girne'de doğa katliamı
Girne'de doğa katliamı
100 0
Pandelidis: Çok daha sert önlemler alma ihtimali masada
Pandelidis: Çok daha sert önlemler alma ihtimali masada
21 0
banner661
banner726

Aytaç ile Girne Halk Evi yolları ayırdı

banner476

banner714
Aytaç ile Girne Halk Evi yolları ayırdı
banner721
AKSA Süper Lig’de ilk devre beklenen performansı sergileyemeyen Girne Halk Evi teknik direktör Bülent Aytaç ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdı.
Sezona dar bir kadro ile başlayan ve ilk devrede sonuca gitmede sıkıntı yaşayan Girne Halk Evi’nin kadroya takviyeler yapması bekleniyor.
GHE Yönetim kurulu ile bu akşam masaya oturan teknik adam  Bülent Aytaç görevinden ayrılmak istedi ve yöneticiler ile el sıkışarak görevi bıraktı.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.