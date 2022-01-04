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Premier Lig'e Muhammed Salah damgası

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Muhammed Salah Premier Lig'de bu sezona da damgasını vuruyor. Liverpool'un Mısırlı yıldızı, İngiltere Ligi'nde gol ve asist krallığında ilk sırada

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Premier Lig'e Muhammed Salah damgası
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İngiltere Premier Lig'de Muhammed Salah fırtınası esiyor.
Mısırlı oyuncu, ligde gol ve asist sayılarında zirvede.
Salah, 20 lig maçında 16 gole ulaştı.
Liverpool'un yıldız futbolcusu, gol krallığı yarışında takım arkadaşı Diego Jota'nın 6 gol önünde ilk sırada.
9 gol pası veren Salah, bir diğer takıma arkadaşı Trend Alexander Arnold ile asist krallığını paylaşıyor.
Salah, bu sezon büyük maçlarda da skor üretmeye devam ediyor.
Manchester United deplasmanında 3 kez fileleri havalandıran golcü oyuncu; Manchester City ve Arsenal maçlarında 1'er gol attı.
29 yaşındaki futbolcu, Chelsea ile oynanan 2 maçı da boş geçmedi.
Muhammed Salah, 2017 - 2018 sezonunda 32, 2018 - 2019 sezonunda da 22 gol atarak Premier Lig'de krallık tacını giymişti.
 
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