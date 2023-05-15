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Aydın da noktayı koydu

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Doğan Türk Birliği’nin tecrübeli oyuncusu Aydın Aygın, futbolu bıraktığını duyurdu

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Aydın da noktayı koydu
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Girne’nin Aksa Süper Lig ekibi Doğan Türk Birliği’nin tecrübeli ve başarılı futbolcularından Aydın Aygın futbola nokta koyduğunu açıkladı.
Sosyal medya hesabından kararını paylaşan Aygın, 7 yaşında kapısından girdiği kulübüne 35 yaşında veda ettiğini duyurdu. Aydın Milli Takım dışında başka hiçbir kulüpte forma giymeyerek takım kaptanlığı yaptığı kulübüne bugüne kadar kendisine gösterilen sevgi ve saygıdan dolayı teşekkür etti.
Aydın’ın sahalara veda kararı ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:
 “7 yaşında Doğan Türk Birliği kapısından içeriye girmekle başlayan futbol yaşantıma bugün 35 yaşında son veriyorum. Milli takımlar hariç başka hiçbir kulüpte forma giymeyerek 16 yaşında A takım formasını ilk kez sırtıma geçirdiğim, 25 yaşında kaptanlığına layık görülüp uzun yıllar boyunca bu şerefli kulübe hizmet verdiğim bütün Doğan Türk Birliği camiasına bana bugüne kadar gösterdikleri sevgiden saygıdan dolayı teşekkür ederim. 28 yıllık süreçte birlikte çalıştığım tüm futbolcu kardeşlerime, başkanlarıma, yöneticilerime, hocalarıma ve desteğini hiç esirgemeyen başta eşim Gözde Aygın, çocuklarım Oğuz ve Duru, annem Selda Aygın, babam Oğuz Aygın, kardeşim Aytun Aygın ve tüm aileme ayrıca teşekkür ederim.”
 
 
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