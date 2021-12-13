Aslan’a bir darbe de Sivas’tan

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, DimitriosGoutas, Samba Camara, Ziya Erdal, Isaac Cofie, FayçalFajr, Kerem Atakan Kesgin, PedroHenrique, MaxGradel, MustaphaYatabare

Galatasaray: Muslera, vanAanholt, Luyindama, Nelsson, Yedlin, Taylan, Kerem, Cicaldau, Berkan, Feghouli, Diagne



Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçilirken mücadelenin 80. dakikasında Fajr'ın attığı gol ile 1-0 öne geçen Sivasspor sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu. Karşılaşmanın 80. dakkasındaLuyindama ile çarpılan kaleci Muslera sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı ve yerini İsmail Çipe'ye bıraktı.

Bu sonuçla Galatasaray ligde 5 mağlubiyetini alarak 23 puanda kaldı. Demir Grup Sivasspor ise bu galibiyet ile puanını 22'ye yükseltti.

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 5 müsabakada galibiyet elde edemedi.



