Aslan’a bir darbe de Sivas’tan

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, DimitriosGoutas, Samba Camara, Ziya Erdal, Isaac Cofie, FayçalFajr, Kerem Atakan Kesgin, PedroHenrique, MaxGradel, MustaphaYatabare
Galatasaray: Muslera, vanAanholt, Luyindama, Nelsson, Yedlin, Taylan, Kerem, Cicaldau, Berkan, Feghouli, Diagne
Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçilirken mücadelenin 80. dakikasında Fajr'ın attığı gol ile 1-0 öne geçen Sivasspor sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu. Karşılaşmanın 80. dakkasındaLuyindama ile çarpılan kaleci Muslera sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı ve yerini İsmail Çipe'ye bıraktı.
Bu sonuçla Galatasaray ligde 5 mağlubiyetini alarak 23 puanda kaldı. Demir Grup Sivasspor ise bu galibiyet ile puanını 22'ye yükseltti.
Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 5 müsabakada galibiyet elde edemedi.
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