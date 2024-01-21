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Aslan, Trabzon'da farklı kükredi

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Trendyol Süper Lig'de haftanın maçında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor'u 5-1 yendi. Sarı kırmızılılar bu galibiyetle Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada zirveyle aradaki farkı kapatmış oldu

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Aslan, Trabzon'da farklı kükredi
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Stat: Papara Park
Hakemler: Abdülkadir Bitigen, Erdem Bayık, Mustafa Sarvanlar
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Baniya (Dk. 46 Mehmet Can Aydın), Benkovic (Dk. 64 Bakasetas), Eren Elmalı, Berat Özdemir, Mendy, Bardhi (Dk. 79 Umut Güneş), Visca, Fountas (Dk. 84 Göktan Gürpüz), Enis Destan
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakçı (Dk. 45 Sanchez), Kaan Ayhan (Dk. 76 Tete), Torreira (Dk. 76 Ndombele), Kerem Demirbay (Dk. 76 Berkan Kutlu), Barış Alper Yılmaz, Mertens (Dk. 82 Icardi), Kerem Aktürkoğlu, Zaha
Goller: Dk. 13 ve 61 Zaha, Dk. 64 Kaan Ayhan, Dk. 80 ve 90+5 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray) Dk. 79 Enis Destan (Trabzonspor)
 
Trendyol Süper Ligin 21. haftasında Trabzonspor, Galatasaray'ı Papara Park'ta ağırladı. 
Mücadelede konuk takımın gollerini 13 ve 61. dakikalarda Zaha, 64'te Kaan Ayhan, 80 ile 90+5. dakikada ise Kerem Aktürkoğlu kaydetti. 
Ev sahibi ekibin tek golünü 79. dakikada Enis Destan kaydetti. 
Mücadeleyi 5-1 kazanan Galatasaray puanını 54'e yükseltti ve Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada zirveyle aradaki farkı kapatmış oldu. Ligde 6 maç sonra sahasında kaybeden Trabzonspor 37 puanda kaldı.  
 
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