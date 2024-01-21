Fenerbahçe'ye Samsunspor çelmesi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Yılport Samsunspor ile Kadıköy'de 1-1 berabere kaldı

Stad: Ülker Fenerbahçe Stadı

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Bonucci, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko

Samsunspor: Okan, Satka, Carlo Holse, Zeki Yavru, Emre Kılınç, Alim Öztürk, Moundilmadji, Taylan, Benasser, Bola, Tait



Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, Yılport Samsunspor'u konuk etti. Ülker Stadı'nda oynanan maç 1-1 berabere sona erdi.

Ev sahibi takım, 12. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golüyle öne geçti. Samsunspor bu gole 62. dakika Emre Kılınç'la cevap verdi.

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 54'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. 22 puanlı Samsunspor ise 14. basamakta bulunuyor.



