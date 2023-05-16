Aslan, İstanbulspor engelini İcardi ile aştı

Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda İstanbulspor'u Icardi'nin attığı gollerle 2-0 yendi. Puanını 76'ya çıkaran sarı-kırmızlılar, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelenin 45+7. dakikasında Galatasaray, VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. Penaltı atışını Mauro İcardi ile 45+11'de gole çeviren sarı-kırmızılı ekip, mücadelede 1-0 öne geçti.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızının 90+14'te attığı gol ise VAR incelemesi sonrası ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

Galatasaray'da ikinci yarıda oyuna giren Nicolo Zaniolo, VAR incelelemesi sonrası kırmızı kart görerek 75. dakikada takımını 10 kişi bıraktı.

Eksik kalan sarı-kırmızılı ekip, İcardi ile 89. dakikada farkı 2'ye çıkardı: 0-2

Kalan sürede skor değişmedi ve Galatasaray şampiyonluk yolunda kritik bir galibiyet daha aldı.

Puanını 76'ya çıkaran sarı-kırmızlı ekip, en yakın takipçileri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın 8'er puan önüne geçti.

Küme düşme korkusu yaşayan İstanbulspor ise 35 puanda kaldı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.