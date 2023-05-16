Atıcılar 19 Mayıs Havalı Silahlar Kupası’nda yarıştı

KKTC Atıcılık Federasyonu’nun yıllık planlı aktivitelerinden olan 19 Mayıs Havalı Silahlar Kupası “HeavyVarmint” ve “Serbest Kategori” şeklinde iki kategoriden oluşan müsabakalarla gerçekleştirildi. HeavyVarmint klasmanında Ahmet Savaşan, Salih Dalcı, Ediz Tunçel ve İsmail Kaplan’dan oluşan Kuzey Kıbrıs Ulusal Atıcılık Eğitim ve İhtisas Derneği birinci takımı 616 puanla şampiyon olurken, Alayköy Avcılık Atıcılık birinci takımı 550 puanla ikinci, Alayköy Avcılık Atıcılık ikinci takımı ise 517 puanla üçüncülüğü paylaştı. 50 metreden uluslar arası WRABF kurallarına göre hedeflere yapılan atışlarda, HeavyVarmint kategorisinde Kuzey Kıbrıs Ulusal Atıcılık Eğitim ve İhtisas Derneği sporcusu Ahmet Savaşan 208 puan ile birinci gelirken, yine aynı takımdan Salih Dalcı 205 puanla ikinciliği, 203 puanla Ediz Tunçel üçüncülüğü paylaştılar.

Serbest kategoride ise yine 50 metreden yapılan atışlarda şampiyonluğu Kuzey Kıbrıs Ulusal Atıcılık Eğitim ve İhtisas Derneği’nin Ahmet Savaşan, Salih Dalcı, Ediz Tunçel ve İsmail Kaplan’dan oluşan birinci takımı 609 puanla alırken, ikinciliği Alayköy Avcılık ve Atıcılık Kulübü birinci takımı, üçüncülüğü ise Ulusal Atıcılık Eğitim ve İhtisas Derneği ikinci takımı aldı. Serbest kategoride ferdi sıralamada Alayköy Avcılık Atıcılık sporcusu Ahmet Akdeniz 210 puanla birinci olurken, Kuzey Kıbrıs Ulusal Atıcılık Eğitim ve İhtisas Derneği sporcusu İsmail Kaplan yine 210 puanla ikinciliği, Alayköy Avcılık ve Atıcılık Kulübü sporcusu Serhat Alışkan da 209 puanla üçüncülüğü paylaştı.

KKTC Atıcılık Federasyonu’na bağlı Taşkent Atıcılık Poligonu’nda yapılan müsabakalar sonrasında kazanan takımlara kupaları ve sporculara da madalyaları takdim edildi.



