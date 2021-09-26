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Aslan, 4 hafta sonra kükredi

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Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında Göztepe'yi 1-0 geriye düşmesine karşın 2-1 mağlup etti ve 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi

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Aslan, 4 hafta sonra kükredi
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, Hakan Yemişken
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama (Dk. 46 Alpaslan Öztürk), Nelsson, Van Aanholt, Cicaldau, Berkan Kutlu, Feghouli (Dk. 46 Diagne), Morutan (Dk. 83 Oğulcan Çağlayan), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 90+3 Mustafa Muhammed), Halil Dervişoğlu (Dk. 70 Emre Kılınç)
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Kerim Alıcı, Arslanagic, Angel, Berkan Emir (Dk. 78 Kahraman Demirtaş), Yalçın Kayan (Dk. 61 Tijanic), Obinna, Soner Aydoğdu (Dk. 77 Baku), Lourency (Dk. 77 Jahovic), Halil Akbunar, Cherif Ndiaye
Goller: Dk. 43 Cherif Ndiaye (Göztepe), Dk. 49 Halil Dervişoğlu, Dk. 56 Morutan (Galatasaray)
 
Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, İzmir ekibi Göztepe'yi konuk etti. Galatasaray 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazandı.
Sarı kırmızılılara galibiyeti getiren goller 49. dakikada Halil Dervişoğlu ve 56. dakikada Morutan'dan gelirken, Göztepe'nin maçtaki tek golünü 43. dakikada Cherif Ndiaye kaydetti.
Bu sonuçla ligde 4 hafta sonra 3 puanla tanışan Galatasaray 11 puana yükseldi. 3 puan hasreti 3 maça çıkan Göztepe ise 5 puanda kaldı.
 
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