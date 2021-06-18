Aşina: Kulüpler büyük mağduriyet yaşıyor

Akay Aşina, Kulüpler Birliği genel kurulunda yaptığı konuşmada Türkiye takımlarına transfer olan futbolcular nedeniyle kulüplerin büyük mağduriyet yaşadıklarına dikkat çekerken, “Mağduriyetimizi kim giderecek?” sorusunu sordu

Necati KÜLAHLILAR

Küçük Kaymaklı kulüp başkanı Akay Aşina, Kulüpler Birliği genel kurulunda yaptığı konuşmada Türkiye takımlarına transfer olan futbolcular konusuna değindi.

Kulüplerimizin alt yapılarından yetiştikten sonra bonservissiz olarak Türkiye takımlarına transfer olan futbolcuların yarattığı mağduriyete dikkat çeken Akay Aşina şu açıklamaları yaptı:

“Kulüpler Birliği’nin yeni yönetiminin gündeme alması gereken ilk konulardan biri Türkiye takımlarına transfer olan futbolcularımızın konusu olmalıdır.

Çünkü kulüplerimiz bu konuda büyük mağduriyet yaşamaktadır. Örneğin bizim kalecimiz Efe, Türkiye’ye denenmeye gitti. Bu nedenle de biz 300,000 TL’lik bir mağduriyet yaşıyoruz.

Efe, Türkiye’de bir takıma transfer olursa bizim bu mağduriyetimizi kim giderecek? Kulüpler Birliği bu sorunun çözülmesi için bir an önce girişim başlatmalıdır.”

