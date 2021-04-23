Aşina: Kopmaları gidermek için çalışıyoruz

Akay Aşina “Haziran başında ayrı bir sezon açılış töreni gerçekleştirerek, yeni sezon hazırlıklarımıza başlayacağız. Şimdi yaptıklarımız sezona hazırlık antrenmanı amaçlı değildir. Oluşan kopmaları gidermek için çalışma yapıyoruz.” açıklamasını yaptı

K-PET Süper Lig ekiplerinden Küçük Kaymaklı’da Akay Aşina başkanlığındaki yönetim kurulunun antrenmanları başlatma kararından sonra takım antrenmanlara başladı.Küçük Kaymaklı takımı teknik direktör Niyazi Göksun yönetiminde yapılan antrenmanlar futbolcular için de büyük moral oldu. Şehit Hüseyin Ruso Stadında yapılan ilk antrenman düz koşu ve kondüsyon ağırlıklı olarak yapıldı.İlk antrenmanı başkan Akay Aşina da izledi. Akay Aşina çalışmalara başlamaları ile ilgili şu açıklamaları yaptı:“Takımımızı gruplara ayırdık. Haftada iki olmak üzere, mesafeli bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz.Her şey belirlediğimiz gibi giderse Haziran başında ayrı bir sezon açılış töreni gerçekleştirerek, yeni sezon hazırlıklarımıza resmen başlayacağız. Küçük Kaymaklı olarak şimdi yaptıklarımız sezona hazırlıkantrenmanı amaçlı değildir. Çok genç bir takımız. Yaşanan süreçte takımda oluşan kopmaları gidermek için çalışma yapıyoruz.İnşallah bulaşta da azalma olur da Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun planladığı gibi gider süreç ilerler ve sezona Eylül’de başlarız.”