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Asbuzu U-16 liginde gruplar belirlendi

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Asbuzu U-16 liginde gruplar belirlendi
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Asbuzu U16 Ligi'nde bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda gruplar açıklandı. Toplam 39 takımın mücadele edeceği U-16 ligi 5 gruptan oluşacak.

Gruplar şöyle;
1.GRUP
Baf Ülkü Yurdu
Binatlı YSK
Doğukent SK
Gönyeli SK
Lefke TSK
Lefkoşa Spor Birliği
M. Hacıali Yılmazköy SK
Yalova SK
2.GRUP
China Bazaar Gençlik Gücü TSK
Çetinkaya TSK
Göçmenköy İYSK
Küçük Kaymaklı TSK
Miracle Değirmenlik SK
Yenicami AK
Yükseliş İSK
3.GRUP
Doğan Türk Birliği
Düzkaya KOSK
Esentepe KKSK
Girne Halk Evi
Karaoğlanoğlu SK
Merit Alsancak Yeşilova SK
Ozanköy SK
Türk Ocağı Limasol
4.GRUP
Cihangir GSK
Dilekkaya ASK
Dörtyol SK
Baf Canbulat SK
Mormenekşe GBSK
SFC Boğaziçi SK
Vadili TÇBSK
Yeniboğaziçi DSK
5.GRUP
Büyükkonuk BİASK
Çanakkale TSK
Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor
Mağusa Türk Gücü
Pera L. Gençler Birliği SK
Sipahi TSK
Ünimar Maraş GSK
Yonpaş Dumlupınar TSK
 
 
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