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Dairelerde yarı finalistler belli oldu

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Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri arası Halı Saha Futbol Turnuvasında çeyrek final maçları sonucunda Polis Lefkoşa, Başbakanlık Devlet Piyangoları, Merkezi Cezaevi ile Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi yarı finalist olmayı başardılar

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Dairelerde yarı finalistler belli oldu
Hasan Ramadan Cemil anısına düzenlenen ve bu yıl  12.’si gerçekleşen  Devlet Daireleri arası Halı Saha Futbol Turnuvasında çeyrek final maçları oynandı ve yarı finale kalan takımlar belli oldu. Çekişmeli geçen çeyrek final maçları sonunda 4 takım yoluna devam etti. Yarı final maçları 20 Ekim Perşembe akşamı oynanacak.
ÇEYREK FİNAL SONUÇLARI
(A2-B3) G.Vergi Dairesi – Başbakanlık Devlet Piyangosu: 13-16 (Penaltılar)
(B1-A4) Polis Lefkoşa-Devlet Hastanesi: 4-3
(B2-A3) İlköğretim Dairesi-Eğitim Ortak Hiz.Dairesi: 10-11 (Penaltılar)
(A1-B4) Merkezi Cezaevi-Tarım Bakanlığı: 3-0 (H)
YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
20 Ekim Perşembe
Saat 18.00: Polis Lefkoşa - Başbakanlık Devlet Piyangoları
Saat 19.00: Merkezi Cezaevi - Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi
 
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