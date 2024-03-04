Aşağıda işler karıştı

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Aksa Süper Ligin 21. Haftası oynanan 8 maçla tamamlanırken, lider Cihangir zor da olsa Gençler Birliği deplasmanından galibiyetle ayrılarak liderliğini sürdürürken, takipçisi Mağusa T. Gücü evinde farklı galip gelerek puan farkının açılmasına izin vermedi.
Zirve için geçtiğimiz hafta umutlanan Tremeşeli H. Dumlupınar konuk olduğu A. Yeşilova deplasmanından mağlubiyetle dönerek şampiyonluk şansını iyice azaltmış oldu.
Ligde ikinci devrede aldığı galibiyetlerle dikkatleri üzerine çeken M. Karşıyaka takımı başkentte Yenicami’yi de farklı mağlup ederek ilk 4 için iddiasını sürdürürken, Göçmenköy cezası nedeniyle Cihangir sahasında oynadığı Lefke maçından sonsaniyede bulduğu golle beraberlikle ayrılarak haftayı bir puanla kapattı.
Ligin alt sıralarında haftalar ilerledikçe rekabet kızışmaya başlarken bu hafta son 6 sıradaki takımlardan 3 tanesi haftayı 3 puanla kapatınca play-out hattı adeta alev almış oldu.
Mesarya takımı ligin dibindeki Türk Ocağı takımını farklı mağlup ederek moral bulurken, K.Kaymaklı ise Lefkoşa derbisinde Çetinkaya’yı mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini alarak play-out hattındaki rakiplerini yakalamış oldu.
Süper Ligin dibine demir atan takımlardan Yeniboğaziçi takımı konuk olduğu Doğan T. Birliği karşısında sahadan 4 – 2 galip ayrılarak bir sürprize imza koyarken, Doğan T. Birliği’nin düşüşü sürdü.
Aksa Süper Ligde bu hafta oynanan 8 maçta kale ağları 31 kez havalanarak maç başına 4 gol ortalamasına yaklaşılırken, golsüz maç oynanmadı. Bu hafta en farklı galibiyetleri Karşıyaka ile Mağusa Türk Gücü takımları aldı. Atılan 31 golün yarısından fazlasını ise yabancı futbolcular atarken, Yeniboğaziçi’nden Ousmane Djabi ile A. Yeşilova’dan Jimmy Mwanga haftayı hat-trick yaparak kapatan futbolcular oldu.
Oynanan 8 maçın 4’ünü ev sahipleri kazanırken, 3 maçı ise deplasman takımları kazanmayı bildi, bir maç ise beraberlikle sonuçlandı.
Gol krallığı yarışında zirvede olan Cihangir’den Muhittin Tümbül bu hafta attığı 2 golle gol sayısını 25 yaparken, takipçisi MTG’den Dinopeter ise attığı bir gol ise gol sayısını17 yaptı.
Bu hafta oynanan maçlarda 37 sarı kart 1 kırmızı kart gösterilirken, tek kırmızı kartı Çetinkaya’dan Ali Nazlıoğlu gördü.
 
Haftanın Takımı: K.Kaymaklı
Aksa Süper Ligin ilk devresinde aldığı kötü sonuçlar ile play-out hattının dibine kadar düşen K.Kaymaklı takımı teknik direktör Çağan Çerkez’le ikinci devrede çıkışa geçti. Lefkoşa derbisinde Çetinkaya’yı mağlup etmeyi başaran K.Kaymaklı üst üste 3. galibiyetini alarak rakiplerine gözdağı verdi
 

Haftanın Futbolcusu: Muhittin Tümbül(Cihangir)
Lider Cihangir’in konuk olduğu Pera L. Gençler Birliği deplasmanında takımının geride götürdüğü maçın ikinci devresinde attığı iki golle galibiyeti getiren kral Muhittin Tümbül haftanın futbolcusu olmayı hak etti.
 

Haftanın Teknik Direktörü:İsmail Soydan(Mesarya)
Play-out hattında olan Mesarya takımı konuk ettiği ligin dibindeki Türk Ocağı karşısında sahadan 3 -1 galip ayrılırken, takımını iyi motive eden ve yerinde oyuna müdahalelerle maçı kazanmasını bilen İsmail Soydan haftanın teknik adamı oldu.
 
Haftanın Hakemi: Evren Karademir(K.Kaymaklı – Çetinkaya)
K.Kaymaklı ile Çetinkaya arasında oynanan Lefkoşa derbisinde tansiyonun yüksek olduğu maçı pozisyonlara yakınlığı, doğru kararlar ve yan hakemleriyle uyumuyla iyi yöneten Evren Karademir haftanın hakemi olmayı hak etti.
 
Haftanın Kareası:
Emre Nalbant (Y. Boğaziçi), Oğulcan Şengül(Mesarya), Daneil Gozar(K. Kaymaklı),  Emre Özsin(MTG)
 
Haftanın Onbiri:
Kıvanç (Göçmenköy), Billy Osman(A. Yeşilova), Ali Özay(Y. Boğaziçi), Kaan(Lefke), Uğur(MTG), Meye(Cihangir), Nevzat (MTG), Ahmet Kara(Karşıyaka), Djabi(Y.Boğaziçi),
Mwanga(A. Yeşilova), Diatta(Karşıyaka)
 
 
 
Süper Lig 21. Hafta sonuçları
 
Yenicami-M.Karşıyaka: 0 – 3
Mağusa T.Gücü-C.B Gençlik Gücü: 5 – 2
Doğan T.Birliği-Yeniboğaziçi: 2 – 4
A.Yeşilova-T.H.Dumlupınar: 3 – 1
Göçmenköy-Lefke: 1 – 1
Pera L.G.Birliği-Cihangir: 1 – 2
K.Kaymaklı-Çetinkaya: 2 – 0
Mesarya-T.Ocağı: 3 – 1
 
Süper Lig 21. Hafta programı:
C. B Gençlik Gücü – Pera L. Gençler Birliği
Çetinkaya – Yeniboğaziçi
K.Kaymaklı – Mesaarya
Lefke – A. Yeşilova
T. Ocağı – Göçmenköy
Cihangir – Doğan T. Birliği
T. H. Dumlupınar – Yenicami
M. Karşıyaka – Mağusa T. Gücü
 
 
AKSA Süper Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Cihangir GSK 21 19 1 1 52 15 37 58
2. Mağusa Türk Gücü 21 19 0 2 82 18 64 57
3. Tremeşeli H. Dumlupınar TSK 21 16 2 3 63 27 36 50
4. Göçmenköy İYSK 21 10 5 6 39 27 12 35
5. Miracle Karşıyaka ASK 21 9 6 6 43 33 10 33
6. Doğan Türk Birliği 21 9 5 7 39 30 9 32
7. Alsancak Yeşilova SK 21 9 2 10 35 35 0 29
8. Çetinkaya TSK 21 8 4 9 40 33 7 28
9. Yenicami AK 21 8 4 9 37 43 -6 28
10. China Bazaar Gençlik Gücü TSK 21 8 3 10 39 43 -4 27
11. Mesarya SK 21 7 2 12 24 42 -18 23
12. Lefke TSK 21 6 4 11 22 34 -12 22
13. Pera L. Gençler Birliği SK 21 6 4 11 34 52 -18 22
14. Küçük Kaymaklı TSK 21 6 2 13 27 47 -20 20
15. Yeniboğaziçi DSK 21 3 1 17 28 77 -49 10
16. Türk Ocağı Limasol 21 1 3 17 22 70 -48 6
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