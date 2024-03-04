Aşağıda işler karıştı

Aksa Süper Ligin 21. Haftası oynanan 8 maçla tamamlanırken, lider Cihangir zor da olsa Gençler Birliği deplasmanından galibiyetle ayrılarak liderliğini sürdürürken, takipçisi Mağusa T. Gücü evinde farklı galip gelerek puan farkının açılmasına izin vermedi.Zirve için geçtiğimiz hafta umutlanan Tremeşeli H. Dumlupınar konuk olduğu A. Yeşilova deplasmanından mağlubiyetle dönerek şampiyonluk şansını iyice azaltmış oldu.Ligde ikinci devrede aldığı galibiyetlerle dikkatleri üzerine çeken M. Karşıyaka takımı başkentte Yenicami’yi de farklı mağlup ederek ilk 4 için iddiasını sürdürürken, Göçmenköy cezası nedeniyle Cihangir sahasında oynadığı Lefke maçından sonsaniyede bulduğu golle beraberlikle ayrılarak haftayı bir puanla kapattı.Ligin alt sıralarında haftalar ilerledikçe rekabet kızışmaya başlarken bu hafta son 6 sıradaki takımlardan 3 tanesi haftayı 3 puanla kapatınca play-out hattı adeta alev almış oldu.Mesarya takımı ligin dibindeki Türk Ocağı takımını farklı mağlup ederek moral bulurken, K.Kaymaklı ise Lefkoşa derbisinde Çetinkaya’yı mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini alarak play-out hattındaki rakiplerini yakalamış oldu.Süper Ligin dibine demir atan takımlardan Yeniboğaziçi takımı konuk olduğu Doğan T. Birliği karşısında sahadan 4 – 2 galip ayrılarak bir sürprize imza koyarken, Doğan T. Birliği’nin düşüşü sürdü.Aksa Süper Ligde bu hafta oynanan 8 maçta kale ağları 31 kez havalanarak maç başına 4 gol ortalamasına yaklaşılırken, golsüz maç oynanmadı. Bu hafta en farklı galibiyetleri Karşıyaka ile Mağusa Türk Gücü takımları aldı. Atılan 31 golün yarısından fazlasını ise yabancı futbolcular atarken, Yeniboğaziçi’nden Ousmane Djabi ile A. Yeşilova’dan Jimmy Mwanga haftayı hat-trick yaparak kapatan futbolcular oldu.Oynanan 8 maçın 4’ünü ev sahipleri kazanırken, 3 maçı ise deplasman takımları kazanmayı bildi, bir maç ise beraberlikle sonuçlandı.Gol krallığı yarışında zirvede olan Cihangir’den Muhittin Tümbül bu hafta attığı 2 golle gol sayısını 25 yaparken, takipçisi MTG’den Dinopeter ise attığı bir gol ise gol sayısını17 yaptı.Bu hafta oynanan maçlarda 37 sarı kart 1 kırmızı kart gösterilirken, tek kırmızı kartı Çetinkaya’dan Ali Nazlıoğlu gördü.Aksa Süper Ligin ilk devresinde aldığı kötü sonuçlar ile play-out hattının dibine kadar düşen K.Kaymaklı takımı teknik direktör Çağan Çerkez’le ikinci devrede çıkışa geçti. Lefkoşa derbisinde Çetinkaya’yı mağlup etmeyi başaran K.Kaymaklı üst üste 3. galibiyetini alarak rakiplerine gözdağı verdiLider Cihangir’in konuk olduğu Pera L. Gençler Birliği deplasmanında takımının geride götürdüğü maçın ikinci devresinde attığı iki golle galibiyeti getiren kral Muhittin Tümbül haftanın futbolcusu olmayı hak etti.Play-out hattında olan Mesarya takımı konuk ettiği ligin dibindeki Türk Ocağı karşısında sahadan 3 -1 galip ayrılırken, takımını iyi motive eden ve yerinde oyuna müdahalelerle maçı kazanmasını bilen İsmail Soydan haftanın teknik adamı oldu.K.Kaymaklı ile Çetinkaya arasında oynanan Lefkoşa derbisinde tansiyonun yüksek olduğu maçı pozisyonlara yakınlığı, doğru kararlar ve yan hakemleriyle uyumuyla iyi yöneten Evren Karademir haftanın hakemi olmayı hak etti.Emre Nalbant (Y. Boğaziçi), Oğulcan Şengül(Mesarya), Daneil Gozar(K. Kaymaklı), Emre Özsin(MTG)Kıvanç (Göçmenköy), Billy Osman(A. Yeşilova), Ali Özay(Y. Boğaziçi), Kaan(Lefke), Uğur(MTG), Meye(Cihangir), Nevzat (MTG), Ahmet Kara(Karşıyaka), Djabi(Y.Boğaziçi),Mwanga(A. Yeşilova), Diatta(Karşıyaka)Yenicami-M.Karşıyaka: 0 – 3Mağusa T.Gücü-C.B Gençlik Gücü: 5 – 2Doğan T.Birliği-Yeniboğaziçi: 2 – 4A.Yeşilova-T.H.Dumlupınar: 3 – 1Göçmenköy-Lefke: 1 – 1Pera L.G.Birliği-Cihangir: 1 – 2K.Kaymaklı-Çetinkaya: 2 – 0Mesarya-T.Ocağı: 3 – 1C. B Gençlik Gücü – Pera L. Gençler BirliğiÇetinkaya – YeniboğaziçiK.Kaymaklı – MesaaryaLefke – A. YeşilovaT. Ocağı – GöçmenköyCihangir – Doğan T. BirliğiT. H. Dumlupınar – YenicamiM. Karşıyaka – Mağusa T. Gücü